Ungewöhnlicher Fund: 36-Jähriger birgt Trabi aus der Peene

Premiere für neuen Schauspielchef Priebe mit Harald Schmidt

Am Theater Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) stehen die erste Regiearbeit des neuen Schauspieldirektors Maik Priebe sowie mehrere Prominentenabende an. Priebe bringt am 29. September «Merlin oder Das wüste Land» auf die Bühne, wie eine Sprecherin der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz am Donnerstag sagte. Das archaische Stück um den sagenumwobenen König Artus und die Tafelrunde sei als sinnliches Theaterereignis angelegt. Erste Einblicke will der in Schwerin geborene Priebe bereits an diesem Sonntag zur Matinee zu dem Stück geben.