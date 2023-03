Auto eingezogen: Betrunkener fährt mit Ersatzschlüssel

Polizei: Vater fährt betrunken und ohne Führerschein mit Kindern

Ein anscheinend notorischer Alkohol-Autofahrer ist in Neubrandenburg vor den Augen seiner Kinder von der Polizei ertappt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, wollte der 41-Jährige am Sonntagabend mit dem 15 Jahre alten Sohn und der 13-jährigen Tochter aus der Region Altentreptow zu einem Schnellrestaurant in Neubrandenburg. Bei einer Verkehrskontrolle kam heraus, dass der Neubrandenburger seit einem Jahr keinen Führerschein mehr hat. Diesen hatte er wegen Trunkenheit am Steuer 2021 abgeben müssen. Am Sonntagabend war der Mann auch nicht nüchtern: Ein Atemalkoholtest ergab 1,72 Promille.