Nach Bootsschuppen-Brandserie: Tatverdächtiger gestorben

Mecklenburgische Seenplatte: Nach Bootsschuppen-Brandserie in Neubrandenburg wieder Feuer

Zwei Monate nach dem Großbrand in einer Bootsschuppenanlage in Neubrandenburg ist an dem Gelände erneut Feuer gelegt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, brannte am frühen Morgen an einem Zugangstor zu einer Bootsschuppenreihe ein etwa vier Meter langer Uferstreifen aus Schilf. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Die Flammen erfassten auch dort liegende Rohre.