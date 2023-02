Mutmaßliche Internet-Betrüger ausgehoben

Kriminalität: Bankkunden getäuscht: Betrug mit digitalen EC-Karten

Die bayerische Zentralstelle für Cybercrime und die Polizei in Braunschweig haben einen mutmaßlichen Betrug mit digitalen EC-Karten aufgedeckt. Der Schaden liegt bei mehr als 180.000 Euro. Es gab in der Vorwoche drei Festnahmen in Berlin und Lutherstadt Wittenberg, wie ein Sprecher der Zentralstelle Cybercrime am Mittwoch in Bamberg mitteilte. Den 23 und 20 Jahre alten Frauen und einem 26 Jahre alten Mann wird vorgeworfen, sich auf illegalen Wegen die Zugangsdaten für das Online-Banking von mindestens 55 Geschädigten beschafft zu haben.