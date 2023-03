Lkw-Fahrer bei Unfall schwer verletzt: Hoher Schaden

Landkreis Marburg-Biedenkopf: Mann von driftendem Auto lebensgefährlich verletzt

Auf einem Parkplatz in Mittelhessen ist ein 21 Jahre alter Mann von einem driftenden Auto lebensgefährlich verletzt worden. Der 20 Jahre alte Fahrer des Wagens stand unter Drogen und Alkohol, wie die Polizei in Marburg am Mittwoch mitteilte. Er hatte den Ermittlungen zufolge am Dienstagabend auf dem Parkplatz vor dem Herrenwaldstadion in Stadtallendorf (Landkreis Marburg-Biedenkopf) bei einem Drift mit seinem Wagen die Kontrolle verloren.