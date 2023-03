Diebe stehlen Lkw-Zugmaschine an B96 in Neustrelitz

Mecklenburgische Seenplatte: Diebstahl wegen Gasmangel? Zwölf Propangasflaschen entwendet

Auf kriminelle Art und Weise haben sich Diebe in Neukalen (Mecklenburgische Seenplatte) gegen eine mögliche Gasknappheit eingedeckt. Wie eine Polizeisprecherin am Montag in Neubrandenburg sagte, stahlen die Täter zwölf Metallflaschen mit Propangas. Der Diebstahl soll sich in der Nacht zum 23. September in einem Gewerbegebiet im Norden der Kleinstadt am Kummerower See und an der Landesstraße 20 ereignet haben.