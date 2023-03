Region Hannover: 52-Jähriger bei Autounfall lebensgefährlich verletzt

Nach einem Überholmanöver ist ein 52-Jähriger mit seinem Auto in der Region Hannover gegen einen Baum gekracht und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war auf der Landesstraße 392 bei Barsinghausen unterwegs und hatte in einer Linkskurve ein Auto überholt, obwohl ihm ein Fahrzeug entgegenkam, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Beim Wiedereinscheren sei der Fahrer am Donnerstag auf regennasser Straße vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen seitlich gegen den Baum geprallt. Das Fahrzeug drehte sich und blieb in einem Graben stehen.