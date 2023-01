Wieder Bankautomat gesprengt: Suche nach drei Flüchtigen

Innerhalb weniger Tage ist erneut eine Bank im Nordosten attackiert worden. In Zarrentin am Schaalsee wurde ein Automat gesprengt. Drei Täter flüchteten, die Suche dauert an.

Unbekannte haben in Zarrentin einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. © Ulrich Perrey/dpa

Unbekannte haben in Zarrentin (Ludwigslust-Parchim) einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereignete sich der Vorfall gegen 3.20 Uhr nachts - ähnlich wie am 5. Januar in Strasburg (Vorpommern-Greifswald), wo ebenfalls ein Geldautomat attackiert worden war. Die Polizei fahndet nach drei Tatverdächtigen, die bei der Flucht in einem dunklen Auto gesehen worden waren. Der PS-starke Fluchtwagen habe gestohlene Kennzeichen.

Am Morgen danach hat die Polizei den Marktplatz abgesperrt, der Gehweg vor der Bank ist mit Glasscherben übersät. Passanten, die zur gegenüberliegenden Sparkasse wollen, dürfen unter dem Absperrband durchschlüpfen. Warum es in der Nacht die Raiffeisen-Bank und nicht die Sparkasse gegenüber getroffen hat, ist unklar.

Die Bewohner in den Wohnungen über den Schalterräumen wurden in der Nacht durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Die meisten Scheiben im Erdgeschoss zerbarsten, der Automat wurde weitgehend zerstört. In dem dreigeschossigen Backsteinhaus im Zentrum befinden sich unten Bankräume, darüber Wohnungen. Mehrere Wohnungsmieter mussten ihre Wohnungen vorsorglich verlassen und kamen in Ersatzquartieren unter, wie der Polizeisprecher sagte.

Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt, die Spurensicherung arbeite. Die Schadenshöhe sei noch unklar. Spezialisten müssten zuerst die Statik des Gebäudes überprüfen. Ob die Täter Geld erbeutet haben, sei noch unklar. Die Bank sei geschlossen. Zarrentin liegt nahe der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein. In der Nähe verläuft die Autobahn 24 Hamburg-Berlin.

Es war der zweite derartige Angriff auf einen Geldautomaten seit 2021. Damals waren drei Tatverdächtige aus Berlin und Brandenburg ermittelt worden, gegen die gerade ein Prozess am Landgericht in Rostock läuft. Im Jahr 2022 hatte es keine Sprengung von Geldautomaten in Mecklenburg-Vorpommern gegeben, hieß es vom Landeskriminalamt.