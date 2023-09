Regen bringt schnellen Autofahrer ins Schleudern

Streiks im Einzelhandel Mecklenburg-Vorpommerns

Rund 100 Einzelhandelsmitarbeiter in Schwerin haben laut Gewerkschaft Verdi am Dienstag gestreikt. Der Service in den betroffenen Geschäften sei eingeschränkt gewesen, Schließungen habe es aber nicht gegeben, sagte ein Verdi-Sprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Am Mittwoch seien auch Beschäftigte in Rostock zum ganztägigen Ausstand aufgerufen. Rund 200 Teilnehmer würden zu einer Streikkundgebung am Mittwochvormittag in Schwerin erwartet. Bereits im August hatte es Streiks im Einzelhandel im Norden gegeben.