Unfall mit drei Toten: Gutachter suchen nach Unfallursache

Vorpommern-Greifswald: Wohnhaus in Züssow brennt nieder

Ein Wohnhaus in Züssow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist in der Nacht zum Montag in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte, brannte das Gebäude seit circa 3.00 Uhr in voller Ausdehnung. Die Löscharbeiten dauerten den Angaben zufolge drei Stunden später noch an. Verletzte gab es zunächst nicht. Weitere Angaben zur Ursache und dem Sachschaden konnte die Polizei vorerst nicht machen.