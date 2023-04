Erkältungssaison: Winter-Berichterstattung zu Atemwegsinfekten beendet

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat seine regelmäßigen Mitteilungen zu Atemwegserkrankungen (ARE) während der Erkältungssaison eingestellt. «Der ARE-Bericht ist bereits seit vielen Jahren ein belastbares Überwachungsinstrument in der Grippesaison. In dieser Saison war er zusätzlich eine wichtige Datenbasis in der Pandemie-Bekämpfung und zentral für den Schutz unseres Gesundheitssystems», sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Mittwoch in Schwerin. In der Saison 2022/2023 habe sich die Zahl der Proben zudem vervielfacht.