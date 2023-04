Lkw-Fahrer nach Unfall auf der A24 verletzt

Volleyball-Bundesliga: SSC im Playoff-Viertelfinale: Termine stehen fest

Im Kampf um die deutsche Volleyball-Meisterschaft erwartet der Tabellenzweite SSC Palmberg Schwerin den USC Münster (7.) am 8. April ab 18.00 Uhr im Viertelfinale zum ersten Spiel der Serie «best of three». Das zweite Duell ist am 15. April (19.30 Uhr) in Münster angesetzt. Sollte es danach Unentschieden stehen und eine dritte Partie notwendig werden, so fällt die Entscheidung über den Einzug ins Halbfinale am 18. April (18.00 Uhr) wiederum in Schwerin.