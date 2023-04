Brände: Feuer im Motorraum eines Linienbusses ausgebrochen

In einem Linienbus in Marienberg (Erzgebirgskreis) ist ein Feuer ausgebrochen. Eine 38 Jahre alte Busfahrerin war am Freitag auf der Bundesstraße 171 im Ortsteil Ansprung unterwegs, als sie Rauch bemerkte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demzufolge brach im Motorraum ein Feuer aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Die Busfahrerin stand laut Polizei unter Schock und kam in ein Krankenhaus. Die restlichen vier Insassen blieben unverletzt, unter ihnen ein Kind.