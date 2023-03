Betrunkene ruft Polizei nach Wildunfall: Führerschein weg

Agrar: Beginn der Maisernte: Polizei warnt vor höherem Unfallrisiko

Mit dem Beginn der Maisernte ist die Gefahr von Wildunfällen in Mecklenburg-Vorpommern nochmals deutlich gestiegen. Darauf hat die Polizei im Landkreis Ludwigslust-Parchim am Mittwoch aufmerksam gemacht. So wurden seit Montag bereits 18 Wildunfälle in dem wildreichen Landkreis zwischen Plau und Boizenburg registriert. Dabei stieß ein 18-jähriger Motorradfahrer am Montag bei Grabow mit einem Dachs zusammen, stürzte und wurde dabei verletzt.