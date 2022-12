Auto rast gegen Baum: 57-Jähriger tödlich verletzt

Volleyball-Bundesliga: SSC in Straubing gefordert: «Gegner ernst nehmen»

Der SSC Palmberg Schwerin kann das Bundesliga-Spiel am Samstag (20.00 Uhr) bei Nawaro Straubing ohne Personalsorgen angehen, reist aber mit großem Respekt vor den Gastgeberinnen an. Obwohl sein Volleyball-Team nach sechs Spielen aktuell Rang drei (5/1) belegt, während Straubing Zehnter (1/5) ist, betonte Trainer Felix Koslowski am Freitag: «Straubing ist sehr gut in die Saison gestartet mit dem Sieg in Aachen. In Wiesbaden haben sie sich nach einem 0:2-Rückstand noch in den Tiebreak gekämpft. Ich glaube, sie haben eine andere Qualität als im vergangenen Jahr.»