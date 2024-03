Löhne in MV bei 84,4 Prozent des deutschen Durchschnitts

Geringe Löhne: Opposition kritisiert Wirtschaftspolitik

Auf die anhaltende Einkommensschere zwischen Ost und West haben Oppositionsparteien in Mecklenburg-Vorpommern unterschiedlich reagiert. Die Grünen forderten einen beschleunigten Ausbau der Ökostrom-Produktion, um so Anreize zu schaffen für die Ansiedlung von Industrieunternehmen, in denen gut verdient werde. «Die Landesregierung muss endlich anfangen, die Erneuerbaren Energien konsequent auszubauen. Dadurch wird MV auch für energieintensive Industrieunternehmen attraktiv», sagte Grünen-Landeschef Ole Krüger am Montag in Schwerin. Während es gelungen sei, in Brandenburg Tesla und in Sachsen-Anhalt Intel anzusiedeln, setze MV nach wie vor auf den krisenerfahrenen Schiffbausektor, beklagte Krüger.