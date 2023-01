Daniel Fehlow seit «GZSZ»-Spin-off Rügen-Fan

Featured: Bridgerton-Spin-off: Das wissen wir bereits darüber

„Bridgerton” bekommt ein wahrhaft königliches Spin-off! Hier erfährst Du alles über die neue Netflix-Miniserie, die das Bridgerton-Universum erweitern soll: Worum es geht, wer dahintersteckt, wer mitspielt und wann der Release erfolgen könnte. Das Bridgerton-Universum bekommt Zuwachs Bridgerton ist eine der erfolgreichsten Netflix-Serien, die zweite Staffel ist Ende März 2022 gestartet. Längst schon steht fest, dass die Serie in die Verlängerung geht: Netflix gab schon 2021 grünes Licht für eine dritte und sogar für eine vierte Staffel. Das sind gute Nachrichten für Bridgerton-Fans. Und es kommt noch besser: Bridgerton bekommt ein Spin-off. Das ist seit dem Frühjahr 2021 bekannt. Mittlerweile wissen wir auch, worum es geht und wer bei dem Ableger mitmischt. All Hail The Queen! Thrilled to announce we’re expanding the Bridgerton universe with a limited series that will tell Queen Charlotte’s origin story — the series will also feature young Violet ...