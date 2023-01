CDU scheitert mit Vorschlag zur Senkung von Pflichtstunden

Bildung: Schulen: Inzwischen gut jeder vierte Lehrer unter 40

An Mecklenburg-Vorpommerns Schulen ist der Generationswechsel in vollem Gang. Der Anteil der jüngeren Lehrerinnen und Lehrer bis 40 Jahre stieg in den letzten zehn Jahren von 8,3 auf 28,6 Prozent. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Amt des Landes am Mittwoch in Schwerin veröffentlichte.