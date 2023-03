Niedrige Milchpreise belasten Bauern - Auktion

Nach einem Preishoch sind die Milchpreise wieder um ein Viertel gesunken. Da die Kosten aber hoch bleiben, haben Rinderhalter Probleme. Ob sie trotzdem in Zuchttiere investieren, stellt sich bei einer Auktion in Karow heraus.

Stark gesunkene Milchpreise machen den Rinderhaltern in Nord- und Ostdeutschland zu schaffen. «Die Milchpreise sind um etwa 25 Prozent gesunken, die Energie-, Futter-, Dünger- und anderen Kosten aber hoch geblieben», sagte Sabine Krüger, Geschäftsführerin des Verbandes RinderAllianz und des Rinderzuchtverbandes MV, am Freitag anlässlich der Zuchtrind-Auktion Sunrise Sale in Karow (Ludwigslust-Parchim). Das stelle vor allem Milchbauern finanziell vor neue große Unwägbarkeiten.

In Karow wurden erstmals seit der Corona-Krise wieder weibliche Zuchtkälber live zur Versteigerung angeboten. Zur Auktion der 50 Jungtiere aus Deutschland, Tschechien und den Niederlanden erwartete Krüger mehrere hundert Bieter aus Europa. Die Auktion startete am Nachmittag bereits mit ersten Geboten, die heiße Bieterphase sollte erst am Abend stattfinden und sich bis in die Nacht hinziehen.

Die wertvollen Tiere mehrerer Rassen, darunter Holstein Rotbunt und Schwarzbunt, stammen in der Szene bekannten Zuchtlinien ab, die für Milchleistung und -qualität sowie für gesunden Nachwuchs stehen. Rinderhalter investierten in der Regel auch in schwierigen Phasen in die Zucht, sagte Krüger. Die guten Erfahrungen mit der Online-Auktion würden parallel beibehalten. Die jungen Kühe im Alter von zwei bis zehn Monaten wechselten zuletzt im Schnitt für 9100 Euro pro Tier die Besitzer. Spitzentiere kamen auf Preise von 33.000 bis 70.000 Euro.

Der Veranstalter, der Verband RinderAllianz, vertritt rund 1300 Rinderhalter in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und im Norden Brandenburgs.