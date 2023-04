Long Covid bei Erziehern: GEW MV fordert mehr Prävention

Kulturpolitik: Neue Gesellschaft zur Unterstützung der Kultur startet in MV

Mit Hilfe einer neuen gemeinnützigen Gesellschaft soll die Kulturszene in Mecklenburg-Vorpommern besser vernetzt, beraten und gefördert werden. Kulturministerin Bettina Martin (SPD) stellte die Arbeit und die Angebote der Kulturland MV gGmbH am Freitag in Schwerin vor. Dabei unterstrich die Ministerin, wie wichtig es sei, dass Menschen vor Ort - egal wo sie lebten - die Chance hätten, Kultur zu erleben. Die Kulturland gGmbH ermögliche unter ihrem Dach eine Beratungs- und Netzwerkstruktur, die bis in die Städte, Gemeinden und ländlichen Räume hineinwirke, erklärte Martin in einer im Anschluss verbreiteten Mitteilung.