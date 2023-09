Zug erfasst Radfahrer an Bahnübergang Bützow: Mann stirbt

Kran zerreißt Bahnstromleitung auf Strecke Berlin-Rostock

Ein Lkw mit Ladekran hat im Landkreis Rostock die Hochspannungsleitung der Deutschen Bahn zerrissen und so eine fast zehnstündige Bahnstreckensperrung zwischen Güstrow und Rostock verursacht. Der Vorfall ereignete sich am Vormittag am Bahnübergang Augustenruh zwischen Schwaan und Güstrow, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch sagte. Durch den Riss an der Leitung, die unter etwa 15.000 Volt Spannung steht, kam es zu einem Stromschlag am Fahrzeug und am Boden. Der Fahrer des Kastenfahrzeugs mit hinten angebautem Ladekran wolle davon aber nichts gemerkt haben.