Kommunen: CDU wirft Pegel «schmutziges Spiel» im Streit um Upahl vor

Im Streit um die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Upahl in Nordwestmecklenburg hat die CDU Innenminister Christian Pegel (SPD) scharf kritisiert. «Es ist Herrn Pegels Masche, Verantwortung weit von sich zu schieben», erklärte CDU-Generalsekretär Daniel Peters am Mittwoch. Der Innenminister sei dafür verantwortlich, dass Abschiebungen in Mecklenburg-Vorpommern schleppend liefen. «Dass er jetzt allerdings versucht, die Verantwortung für den Baustopp in Upahl beim Landkreis abzuladen, ist einfach nur frech.»