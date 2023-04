Mutter von totem Säugling wegen Totschlags vor Gericht

Musiktour: Fettes Brot auf Abschiedstour: Auftaktkonzert in Rostock

Rund drei Jahrzehnte nach ihrer Gründung startet die deutsche HipHop-Erfolgsband Fettes Brot am Mittwoch (20.00 Uhr) ihre Drei-Länder-Abschiedstour mit dem Auftaktkonzert in Rostock. Die Tournee sieht bis Mitte Juli insgesamt 20 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor und steht unter dem Motto «fettes brot ... is history». Hinzu kommen zwei Extrakonzerte am «Geburtsort» der Band in Hamburg am 1. und 2. September. Die erste Veranstaltung in der Stadthalle Rostock ist ausverkauft.