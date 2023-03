Mann soll Jungen missbraucht haben: Prozess nicht öffentlich

Ludwigslust-Parchim: Verdächtiger Geruch führt zu Marihuana-Lager: Haftbefehl

Das Amtsgericht Ludwigslust hat Haftbefehl gegen einen 22-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler erlassen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, wurden in dem Zimmer des Mannes in Ludwigslust bei einer Durchsuchung knapp zwei Kilogramm Marihuana beschlagnahmt. Zeugen in der Gemeinschaftsunterkunft war ein szenetypischer Geruch aufgefallen, so dass sie die Polizei gerufen hatten. Die Beamten fanden die Ursache in dem Zimmer, wo der Mann gerade konsumierte, und bei genauem Hinsehen zum Teil portionsweise verpackte Drogen. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl wegen Verdachts des illegalen Drogenhandels, den das Amtsgericht inzwischen erlassen habe.