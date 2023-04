Home

Regional

Mecklenburg-Vorpommern

Kulturpolitik: Neue Gesellschaft zur Unterstützung der Kultur startet in MV

Neue Gesellschaft zur Unterstützung der Kultur startet in MV

Mit Hilfe einer neuen gemeinnützigen Gesellschaft soll die Kulturszene in Mecklenburg-Vorpommern besser vernetzt, beraten und gefördert werden. Kulturministerin Bettina Martin (SPD) stellte die Arbeit und die Angebote der Kulturland MV gGmbH am Freitag in Schwerin vor. Dabei unterstrich die Ministerin, wie wichtig es sei, dass Menschen vor Ort - egal wo sie lebten - die Chance hätten, Kultur zu erleben. Die Kulturland gGmbH ermögliche unter ihrem Dach eine Beratungs- und Netzwerkstruktur, die bis in die Städte, Gemeinden und ländlichen Räume hineinwirke, erklärte Martin in einer im Anschluss verbreiteten Mitteilung.

Mecklenburg-Vorpommerns Wissenschafts- und Europaministerin Bettina Martin. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Im Auftrag des Landes ist die neue Gesellschaft den Angaben zufolge unter anderem dafür zuständig, Kulturträger zu beraten, Fortbildungen zu organisieren und Künstlergruppen zu vernetzen. «In diesem Modelljahr 2023 wollen wir vor allem praktische Unterstützung vor Ort leisten, um Ehrenamtliche, Hauptamtliche und Freiberufliche in der Kultur zu stärken», erklärte der Kulturland-Geschäftsführer Hendrik Menzl. Laut Kulturministerium stehen 125.000 Euro zur Verfügung, um kulturelle Initiativen vor Ort zu unterstützen. Nach Angaben der Ministerin Martin engagieren sich rund 150.000 Menschen im Land ehrenamtlich für Kunst und Kultur. Zudem gebe es 1500 Künstlerinnen, Künstler und Kulturschaffende im Nordosten. Insgesamt etwa 17.000 Menschen seien in der Kunst- und Kulturbranche beschäftigt. Viele von ihnen waren während der Corona-Pandemie durch Veranstaltungsausfälle infolge der massiven Kontaktbeschränkungen in existenzielle Not geraten. Bund und Land hatten darauf mit finanziellen Hilfen reagiert, die zum Teil aber als zu gering kritisiert wurden.

© dpa