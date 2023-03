Zusteller hortet rund 1000 Briefe und Pakete

Featured: The Weekend Away: Das Ende der Bestseller-Verfilmung erklärt

In Netflix‘ nervenaufreibendem Thriller „The Weekend Away“ wird der Kurzurlaub zweier Frauen zu einem Alptraum. Eine der Frauen verschwindet unter mysteriösen Umständen – und die andere wird kurz darauf des Mordes verdächtigt. Wir erklären Dir hier das Ende von The Weekend Away, das einen großen Twist bereithält. The Weekend Away: Horrorurlaub in Kroatien Kate (Christine Wolfe) will mit ihrer Freundin Beth (Leighton Meester) einen entspannten Wochenendurlaub in Kroatien machen. Doch der gemeinsame Trip endet im Chaos: Nach einer wilden Partynacht kommt Beth zu sich – mit einem schrecklichen Kater und verschwommenen Erinnerungen. Zu allem Übel fehlt von Kate auch noch jede Spur. Wenig später findet die Polizei Kates Leiche. Für die Ermittler:innen ist Beth die Hauptverdächtige: Sie und ihre beste Freundin haben sich in der Tatnacht gestritten. Zudem hatte Kate mit Beths Ehemann Rob eine heimliche Affäre. Nach dem Mord an ihrer Freundin mutiert Beth zur ...