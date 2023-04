Dresden: Einbruch bei Landeszentrale für politische Bildung

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in das Gebäude der Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) in Dresden eingebrochen. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten die Täter eine Seitentür aufgehebelt, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag auf Anfrage. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume «mit aller Vehemenz», entleerten einen Feuerlöscher in einem Büro und beschädigten einen Metallspint. Der Sachschaden werde auf mehrere Tausend Euro geschätzt, so der Sprecher. Demokratieministerin Katja Meier verurteilte die Tat als Angriff auf einen Ort, der für Toleranz und demokratische Werte stehe.