Autos angesteckt: Tatverdächtiger in Bützow gefasst

Die Polizei in Bützow (Landkreis Rostock) hat dank eines aufmerksamen Anwohners einen mutmaßlichen Autobrandstifter gefasst. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, hat der 52-jährige Mann inzwischen auch gestanden, in der Nacht Feuer an zwei Autos gelegt zu haben. Dabei war der sich auffällig bewegende Tatverdächtige kurz nach Mitternacht von einem Anwohner in einem Wohngebiet unweit von Bahnhof beobachtet worden.

Als der Zeuge nach draußen ging, sah er Flammen auf den Rädern von zwei Autos. Dort brannten Stücke von Kohleanzündern. Der Mann konnte die Flammen löschen, bevor die Autos vollständig in Brand gerieten. Die alarmierten Beamten stellten den 52-Jährigen kurz danach am Bahnhof. Es handele sich um eine aus Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) stammenden Mann, bei dem im Rucksack diverse Gegenstände, wie Kohlenanzünder und Zündmittel gefunden wurden. Die Polizei prüft nun, ob der Mann für weitere ähnliche Brandstiftungen in Mecklenburg-Vorpommern in Frage kommt. Der Schaden bei den Autos in Bützow wurde auf eine vierstellige Summe geschätzt.

