Bombe auf Flugplatz Lärz gefunden: Entschärfung Donnerstag

Mecklenburgische Seenplatte: 250-Kilo-Bombe in Rechlin soll im November entschärft werden

Die in Rechlin (Mecklenburgische Seenplatte) entdeckte Fünf-Zentner-Bombe soll Anfang November entschärft und entsorgt werden. Das haben die Ordnungsbehörden in Abstimmung mit Kommune, Polizei und den Munitionsbergern festgelegt, wie ein Sprecher des zuständigen Amtes Röbel-Land am Freitag sagte. Da der Blindgänger amerikanischer Bauart auf einem abgeschlossenen Grundstück liegt, gehe keine akute Gefahr aus. Die Erkundungsarbeiten auf dem Gelände würden in einem anderen Baufeld fortgesetzt. Der Fund war am Mittwoch gemeldet worden.