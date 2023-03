Home

Regional

Mecklenburg-Vorpommern

Kreis Vorpommern-Greifswald: Feuer in zwei leerstehenden Gebäuden in Wolgast

Feuer in zwei leerstehenden Gebäuden in Wolgast

Gleich zwei leerstehende Gebäude haben am Wochenende in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gebrannt. Die Ursache der Brände am Samstag gegen 11.15 Uhr und am Sonntag gegen 11.10 Uhr war noch unbekannt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das erste Feuer konnte die Feuerwehr demnach schnell löschen und ein Ausbreiten der Flammen sowie einen größeren Schaden verhindern.

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Von dem zweiten Brand am Sonntag war ein ehemaliges Obdachlosenheim betroffen. Bei Eintreffen der Polizei brannte der Eingangsbereich in voller Ausdehnung. Die Beamten versuchten noch, vor Eintreffen der Feuerwehr ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Letztlich waren 55 Feuerwehrleute im Einsatz. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. Menschen wurden durch die Brände nicht verletzt. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei keine Angaben machen. Die Ermittler suchen nach möglichen Zeugen. Hinweise zu auffälligen Personen- und Fahrzeugbewegungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03836-2520 oder über die Onlinewache entgegen.

© dpa