Schutzmaßnahmen gegen Schweinepest können aufgehoben werden

Sechsjähriger in Pragsdorf wurde erstochen

Die Todesursache bei dem Jungen, der am Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern ums Leben kam, ist geklärt. Der Sechsjährige wurde erstochen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Neubrandenburg mitteilten. Das habe die Obduktion ergeben. Die genaue Tatwaffe sei aber noch unklar. Eine schon am Abend erfolgte Durchsuchung nach einer Stichwaffe in dem Ort sei erfolglos verlaufen. Der leblose Körper des Jungen war in einem Gebüsch an einem Bolzplatz in Pragsdorf im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen Totschlagverdachts.