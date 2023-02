Greifswalder Corona-Impfstützpunkt schließt kommende Woche

Pandemie: DRK: Angepasster Corona-Impfstoff in einer Woche verfügbar

Die neuen, auf verschiedene Omikron-Varianten angepassten Corona-Impfstoffe sind ab dem 4. Oktober in den 13 staatlichen Impfstellen in Sachsen verfügbar. «Termine sind ab sofort buchbar», teilte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am Dienstag mit. Die Organisation, in deren Regie die staatliche Impfkampagne läuft, rechnet mit einem Anstieg der Nachfrage und erweitert die Öffnungszeiten. Die Zahl der Impfungen nehme bereits wieder merklich zu - laut Statistik hat sie sich in der vergangenen Woche gegenüber der ersten Septemberwoche von 528 auf 1033 fast verdoppelt.