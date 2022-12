Energiekrise und Inflation trüben Stimmung im MV-Tourismus

Versuchter Diebstahl: Drei Einbrecher in Schwerin festgenommen

Die Polizei in Schwerin hat drei Männer nach einem Einbruch in ein Pflegeheim festgenommen. Zwei Mitarbeiterinnen des Pflegedienstes hatten den Einbruch in der Nacht zum Samstag beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten Einbruchspuren an einem Fenster im Erdgeschoss fest und hörten, wie die Verdächtigen die Räume durchwühlten, wie die Polizei mitteilte. Als die Männer die Beamten bemerkten, flüchteten sie in verschiedene Richtungen. Einer der Verdächtigen sprang den Angaben zufolge in den Werderkanal, wurde jedoch von Beamten am anderen Ufer empfangen. Auch die Flucht der anderen Männer war erfolglos. Alle drei wurden festgenommen. Die Haftprüfung war am Samstag noch nicht abgeschlossen.