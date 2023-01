Heinrich-Böll-Stiftung für Moorschutz-Abkommen

Ludwigslust-Parchim: Führerscheinloser Fahrer nickt ein: Ein Verletzter auf A24

Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 24 bei Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim) am Steuer des Wagens eingenickt und auf einen Lastwagen aufgefahren. Dabei wurden am Dienstag beide Fahrzeuge beschädigt und der Mann so schwer verletzt, dass er in eine Klinik kam, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ermittlungen ergaben, dass der 30-jährige Fahrer aus Parchim gar nicht hätte fahren dürfen, da er keinen Führerschein habe. Er gab an, in einen Sekundenschlaf gefallen zu sein. An seinem Auto entstand Totalschaden. Der Verkehr auf der A24 in Richtung Berlin wurde bei Bergung des Unfallautos zeitweise behindert. Gegen den 30-Jährigen wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.