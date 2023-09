Fridays for Future demonstriert auch in MV

Am Freitag gab es den inzwischen 13. globalen «Schulstreik fürs Klima». Auch in MV beteiligten sich Menschen in mehreren Städten.

In Mecklenburg-Vorpommern sind wie in ganz Deutschland in mehreren Städten Anhänger der Bewegung Fridays for Future für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. In Schwerin demonstrierten laut Polizei etwa 250 Menschen. Auf Schildern forderten sie etwa einen entschlosseneren Kohleausstieg. Für eine Demo am Nachmittag in Rostock konnte die Polizei zunächst keine Teilnehmerzahl nennen. In Wismar waren es nach Aussage einer Sprecherin 100, die sich auf eine Fahrraddemo und andere Aktionen verteilten.

Auch im östlichen Landesteil gingen Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße. In Neustrelitz versammelten sich laut Polizei rund 50 Menschen. Für den Abend war auch eine Versammlung in Greifswald mit 300 Menschen angemeldet.

Mit sogenannten Klimastreiks an Schulen und Protesten in mehr als 245 Orten in Deutschland und weiteren Städten auf der ganzen Erde wollte Fridays for Future sich am Freitag für mehr Maßnahmen für den weltweiten Klimaschutz einsetzen. In Deutschland verlangen die Aktivisten die Einführung eines Klimagelds und die Verschärfung des Klimaschutzgesetzes.