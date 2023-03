German Pellets-Angestellte: Untergangsstimmung schon 2015

Theater: Festspiele: «Nosferatu» mit neuer Musik zurück in Wismar

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern bringen 100 Jahre nach dem Dreh des Horror-Klassikers in Wismar «Nosferatu» mit neuer Live-Vertonung in der Hansestadt auf die Bühne. Der Stummfilm werde am Freitagabend mit innovativem Jazz des Pianisten Michael Wollny, des Bassisten Christian Weber und des Norwegian Wind Ensembles untermalt, teilte die Festspielleitung am Donnerstag mit. Konzertort sei der Wismarer Hafen.