Cyberangriff auf Landes-IT dauert an: LKA erstattet Anzeige

Internet-Kriminalität: Cyberangriffe auf Internetseiten der Landesregierung

Auf Internetseiten öffentlicher Stellen in Thüringen hat es Cyberangriffe gegeben. Am Mittwoch von 8.00 Uhr an seien auf ausgewählten Webseiten Attacken von Hackern aus dem In- und Ausland festgestellt worden, teilte die Thüringer Staatskanzlei mit. Der Schwerpunkt habe auf den Seiten des Thüringer Innenministeriums und der Thüringer Polizei gelegen. In verschiedenen Bundesländern waren bereits am Dienstag solche Cyberangriffe festgestellt worden.