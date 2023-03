Rostock und Land halten nach «Buga-Aus» an Projekten fest

Schwerin: Frau soll Opfer einer Straftat geworden sein: Zeugen gesucht

Die Polizei in Schwerin sucht Zeugen im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Straftat an einer Frau. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte, soll die vietnamesische Staatsbürgerin bereits am Abend des 10. März Opfer einer solchen Tat geworden sein. Die Frau habe dies in der Nacht von Samstag zu Sonntag angezeigt. Der Vorfall soll sich in den Schweriner Stadtteilen Großer Dreesch oder Krebsförden zugetragen haben. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten noch keine genaueren Einzelheiten dazu gemacht werden.