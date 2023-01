Rostock ist der Jobmotor in MV

Die Wachstumskerne in Mecklenburg-Vorpommern sind ungleich verteilt. Während es in Rostock nach 20 Jahren fast 16 Prozent mehr Jobs gibt, sind es an der Seenplatte 10 Prozent weniger. Die CDU fordert ein Umdenken in der Landesregierung.

Die Industrie- und Universitätsstadt Rostock hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten das kräftigste Jobwachstum aller kreisfreien Städte und Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern hingelegt. Von 2001 bis 2021 nahm die Zahl der Beschäftigten um 15,9 Prozent auf 120.600 zu, wie das Statistische Amt des Landes am Mittwoch mitteilte. Am anderen Ende der Skala steht demnach der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit einem Minus von 10,4 Prozent.

Zu den Beschäftigten zählen sowohl selbstständige Unternehmer als auch Arbeitnehmer. Gezählt wird am Arbeitsort. Vollzeitstellen gehen ebenso in die Berechnung ein wie Teilzeitstellen und marginal Beschäftigte, die etwa einen Minijob haben.

Zu den Gewinnern im Nordosten gehören den Daten zufolge neben der Stadt Rostock auch die Landkreise Rostock mit 7,2 Prozent mehr Arbeitsplätzen, Nordwestmecklenburg mit einem Plus von 6,3 Prozent und Vorpommern-Greifswald mit plus 1,8 Prozent. Weniger Jobs verzeichneten neben dem Seenplatte-Kreis auch Ludwigslust-Parchim (minus 0,6 Prozent) und Vorpommern-Rügen (minus 3,5 Prozent).

Das Wirtschaftsministerium in Schwerin sieht als Grund für die starke Entwicklung in Rostock unter anderem eine Sogwirkung aufgrund der hohen Zahl an Industrieunternehmen mit einer hohen Tarifquote. Das Flächenlandkreise im Vergleich derart schlecht dastehen, liege jedoch auch am gewählten Vergleichsjahr: «2021 lagen aufgrund der Corona-Pandemie anhaltend Einschränkungen für die Wirtschaftsunternehmen vor, insbesondere im Tourismusbereich war die Anzahl von Beschäftigungen gegenüber der Vor-Pandemiezeit teilweise deutlich reduziert», so ein Sprecher. Für einen bereinigten Vergleich sei frühestens das Jahr 2023 geeignet.

Die Opposition im Landtag forderte ein Umdenken in der Landesregierung. «In Mecklenburg-Vorpommern gilt die Formel: Ostseeküste mal Universität plus Nähe zu Hamburg gleich Wachstum. So lassen sich die Ergebnisse ungefähr erklären», sagte der arbeitsmarktpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Wolfgang Waldmüller. Insbesondere mit Blick auf den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte müsse deswegen politisch viel mehr passieren.

«Wirtschaftsförderung im ländlichen Raum muss vom Land viel ernster genommen werden», so Waldmüller. Dazu gehöre auch, dass Einrichtungen von Land und Bund, die gerne nach Rostock oder Schwerin gelegt würden, sich auch nach Demmin, Altentreptow oder Woldegk legen ließen. «Das Kraftfahrt-Bundesamt wurden jedenfalls nicht deswegen in Flensburg angesiedelt, weil die Stadt so zentral und verkehrsgünstig liegt. Das war eine strukturpolitische Entscheidung.» Das sei auch in Mecklenburg-Vorpommern möglich. Vom Wirtschaftsministerium kam auf Anfrage zunächst keine Stellungnahme.

In den vergangenen 20 Jahren verbuchte allerdings auch die Stadt Schwerin bei den Jobs ein Minus von 2,7 Prozent. In der Landeshauptstadt mache sich das Fehlen einer starken Industrie als Magnet für Dienstleister bemerkbar, sagte Margit Herrmann vom Statistik-Amt.

Die anteilig meisten marginal Beschäftigten gab es 2021 in Nordwestmecklenburg mit 9,4 Prozent aller Beschäftigten und die wenigsten in Schwerin mit 6,9 Prozent. Der MV-Durchschnitt lag bei 8,3 Prozent, der Bundesdurchschnitt bei 10,4 Prozent.