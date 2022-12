55 Neuinfektionen mit HIV im vergangenen Jahr in MV

Gesundheit: Wenige HIV-Infizierte in Thüringen

In Thüringen haben sich in diesem Jahr bislang 25 Menschen neu mit dem Aids-Erreger HIV infiziert. Im Vorjahr gab es nach Zahlen des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) 42 Neudiagnosen, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch im Vorfeld des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember mitteilte. Laut der Krankenkasse Barmer hat Thüringen bundesweit die geringste Quote an HIV-Erkrankten.