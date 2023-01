Handwerk kritisiert Energiepolitik des Bundes als zögerlich

Kirche: Prior von Taizé: Wir sind Benedikt XVI. bleibend dankbar

Der Prior der christlich-ökumenischen Gemeinschaft von Taizé, Frère Alois, hat sich berührt vom Tode des emeritierten Papstes Benedikt XVI. gezeigt. «Wir sind ihm bleibend dankbar und vertrauen ihn jetzt Gottes Barmherzigkeit an. Wir sind sehr berührt, dass Papst Benedikt jetzt in das Leben der Ewigkeit und das ewige Leben eingeht. Und wir sind sehr dankbar. Es gab eine tiefe Beziehung zwischen Taizé und ihm», sagte Frère Alois am Samstag am Rande des 45. Europäischen Taizé-Jugendtreffens in Rostock.