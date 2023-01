Home

Rund 50 Teilnehmer bei Post-Warnstreiks im Nordosten

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Donnerstagabend an zwei Standorten Beschäftigte der Deutschen Post dem Aufruf Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks gefolgt. Betroffen waren das Briefzentrum Rostock und das Paketzentrum Neustrelitz. An beiden Standorten hätten sich zunächst jeweils rund 20 bis 25 Beschäftigte beteiligt, teilte ein Verdi-Sprecher mit, der mit weiterem Zulauf rechnete. Im Fokus der Aktion stünden die Abend- und Nachtschicht.

Eine Beschäftigte der Deutschen Post steht mit einer Fahne der Gewerkschaft Verdi vor einer Deutsche-Post-DHL-Niederlassung. © Moritz Frankenberg/dpa/Archvibild

Verdi hatte die Beschäftigten in allen Brief- und Paketzentren ab Donnerstag um 17.00 Uhr sowie am Freitag ganztägig zum Streik aufgerufen. In der zweiten Verhandlungsrunde für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten hatte es in Köln keine Fortschritte gegeben. Die Gewerkschaft verlangt 15 Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr.

