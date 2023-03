Warnstreik für mehr Geld - Demo für mehr Kita-Personal

Die Gewerkschaft GEW hat am Mittwoch gleich wegen mehrerer Anliegen unter anderem Kita-Beschäftigte mobilisiert. Mit einem Warnstreik fordert sie mehr Geld. Bei einer Demo geht es um etwas anderes.

Ein Warnstreik von Erzieherinnen hat Eltern in Rostock am Dienstag Improvisation bei der Kinderbetreuung abverlangt. In den meisten Kitas der DRK Rostock Kinder- und Jugendhilfe gGmbH sei zwar eine Notbetreuung geplant gewesen, sagte eine DRK-Sprecherin. Teilweise hätten sich die Eltern aber schon im Vorfeld um eine alternative Betreuung ihrer Kinder gekümmert. Auch Einrichtungen der ASB Küstenkinder e.V. waren betroffen.

Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft GEW Druck in der laufenden Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst machen. Die Beschäftigten wollten höhere Löhne statt eines Verlusts in Folge der Inflation, sagte eine Gewerkschaftssprecherin. Man bestreike fast 40 Einrichtungen - auch in Hagenow und neben Kitas auch andere Einrichtungen der Jugendhilfe. Die Beschäftigten in Rostock seien zwar nicht Teil des öffentlichen Dienstes, aber die Träger hätten den Tarifvertrag übernommen beziehungsweise orientierten sich an diesem.

Man sei sehr zufrieden mit dem Verlauf des Warnstreiks, sagte die Sprecherin am Mittwochmittag. 300 Beschäftigte hätten sich in Streiklisten eingetragen. Von Seiten der Eltern sei Verständnis gekommen.

Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bislang fünf Prozent mehr Geld in zwei Schritten und Einmalzahlungen von insgesamt 2500 Euro. Die dritte Verhandlungsrunde ist vom 27. bis 29. März in Potsdam verabredet.

Eltern, Kinder und Großeltern lud die GEW auch zur Teilnahme an einer Kundgebung am Nachmittag auf dem Rostocker Neuen Markt ein. Hierbei gehe es laut Sprecherin allerdings weniger um den Tarifkonflikt als um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Die Gew fordert vom Land etwa die Einführung eines landesweiten einheitlichen Mindestpersonalschlüssels. Bislang könnten darüber die Landkreise und kreisfreien Städte entscheiden - nach Kassenlage, wie die Sprecherin kritisierte. Unter dem zu knapp bemessenen Personal leide die Betreuungsqualität. MV sei hier seit Jahren das Schlusslicht.