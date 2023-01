Zuzahlungen für Heimplätze weiter gestiegen: Über 2000 Euro

Gesundheit: Eigenanteil für Pflege im Heim steigt im Saarland weiter

Im Saarland müssen Pflegebedürftige in Heimen eine so hohe Eigenbeteiligung zahlen wie in keinem anderen Bundesland. Im Schnitt waren es zum Stichtag 1. Januar pro Monat 2782 Euro im ersten Jahr im Heim. Das sind trotz neuer Entlastungszuschläge 318 Euro mehr als noch ein Jahr zuvor, ergab eine neue Auswertung des Verbands der Ersatzkassen (VdK), die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Damit ist das Saarland in Bezug auf die Eigenbeteiligung erstmals das teuerste Bundesland, der VdK Saarland nannte den Anstieg «dramatisch».