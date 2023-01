Home

Gesundheit: Weiterhin viele Erkältungskrankheiten in MV

Trotz eines leichten Rückgangs in der Vorwoche bleibt die Zahl der Erkältungskrankheiten in Mecklenburg-Vorpommern auf hohem Niveau. Ob der Scheitelpunkt bereits wirklich erreicht sei, wisse man frühestens Mitte Januar, sagte der Erste Direktor des Landesamtes für Gesundheit und Soziales, Heiko Will, am Mittwoch in Rostock.

Die Erkältungskrankheiten (Akute Respiratorische Erkrankungen /ARE) gingen in der 51. Kalenderwoche (19.-25.12) erstmals seit Wochen zurück. Der Anteil der ARE-Patienten an allen Personen, die einen Kinder- oder Hausarzt aufsuchten, lag laut dem Landesamt bei 25,7 Prozent. Auf die MV-Bevölkerung hochgerechnet entspreche das einem Wert von 4284 Arztbesuchen wegen ARE pro 100.000 Einwohner. Von den 41 in der 51. Kalenderwoche teilnehmenden Kindertageseinrichtungen sei zudem gemeldet worden, dass etwa 15,4 Prozent der betreuten Kinder wegen einer Erkältungskrankheit nicht in die Kita kamen. Dieser Wert lag vor zwei Wochen landesweit noch bei über 20 Prozent. Das Landesamt beobachtet seit 3. Oktober die Entwicklung der verschiedenen Erkältungskrankheiten mit besonderer Aufmerksamkeit. Das Bild, das die elf bislang erschienenen Ausgaben des ARE-Wochenberichtes zeigten, sei eindeutig: «Eine riesige Welle mit Erkältungskrankheiten rollt durch MV.» Der nächste Bericht erscheint am 11. Januar 2023.

