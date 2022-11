Krankenkasse: Impflücken bei Kindern infolge der Pandemie

Schiffbau: Trotz Verkaufs könnte «Global Dream» MV Millionen kosten

Trotz des Verkaufs des Kreuzfahrtschiffes «Global Dream» an den Disney-Konzern könnte das Land Mecklenburg-Vorpommern auf einem hohen Schaden sitzen bleiben. «Der mögliche Landesschaden liegt in einem nennenswerten dreistelligen Millionenbetrag», hieß es aus dem Wirtschaftsministerium in Schwerin am Dienstag. Es sei jedoch noch nicht klar, wie die übrigen Kreditsicherheiten bewertet werden, dies könne die Summe noch verringern.