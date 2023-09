AOK-Erhebung: Pflege in MV besser als Bundesdurchschnitt

Pflegeheimbewohner: Am Lebensende seltener ins Krankenhaus

Bewohner von Pflegeheimen in Sachsen werden am Lebensende seltener als früher in Kliniken gebracht. In den vergangenen Jahren sei der Anteil der Menschen, die in ihren letzten 30 Lebenstagen einen vielfach unnötigen Krankenhausaufenthalt hatten, gesunken, teilte die Krankenkasse AOK Plus am Dienstag mit. Habe der Anteil 2017 noch bei 43 Prozent gelegen, waren es 2021 noch 36 Prozent. Damit liege Sachsen unter dem Bundesschnitt (42 Prozent). «Abzuwarten bleibt, ob der Rückgang nur ein vorübergehender Trend infolge der gesunkenen Fallzahlen in der Corona-Pandemie ist», erklärte Vorstandschef Rainer Striebel.