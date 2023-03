Noch immer fehlt jede sechste Grundsteuererklärung in MV

Grundsteuererklärung: Finanzminister Geue erinnert an Abgabepflicht

In Mecklenburg-Vorpommern sind bei den Finanzämtern 556.100 Grundsteuererklärungen fristgerecht eingereicht worden. Wie das Finanzministerium am Mittwoch in Schwerin mitteilte, lag damit die Eingangsquote bei 77,2 Prozent. Am Dienstag war die zwischenzeitlich verlängerte Abgabefrist abgelaufen. Anders als in Bayern wird es in Mecklenburg-Vorpommern aber keine erneute Verlängerung geben.