Hochschulen: CDU und SPD streiten um Rücklagen-Verwendung

Ausbildung: Grundschul-Lehrkräfte kommen künftig auch aus Senftenberg

Das Land Brandenburg will Grundschullehrer künftig auch in Senftenberg in der Lausitz ausbilden. Damit wird neben der Universität Potsdam ein zweiter Ausbildungsstandort geschaffen. Wie das Wissenschaftsministerium in Potsdam am Dienstag mitteilte, sollen die ersten Lehramtsstudierenden bereits im Wintersemester 2023/24 in Senftenberg starten. Mit zusätzlichen Studienplätzen reagiert die Landesregierung auf den großen Bedarf an Lehrkräften.