Home

Regional

Mecklenburg-Vorpommern

Filmtheater: Kinos in Boizenburg und Gessin Gewinner von Kinokulturpreis

Kinos in Boizenburg und Gessin Gewinner von Kinokulturpreis

Die mit insgesamt 100.000 Euro dotierten Kinokulturpreise des Landes sind in diesem Jahr 27 Filmtheatern in Mecklenburg-Vorpommern zuerkannt worden. Hauptpreisträger sind das Kino Boizenburg bei den gewerblichen Kinos und das Kino im Pferdestall in Gessin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in der Kategorie nichtgewerbliche Kinos. Wie Kulturministerin Bettina Martin (SPD) am Donnerstag weiter mitteilte, erhält das Filmtheater in Boizenburg 10.000 Euro, das in Gessin 4500 Euro. Die beiden Kinos seien für das beste Jahresprogramm 2022 ausgezeichnet worden.

Sitze in einem Kinosaal. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Weitere 25 Kinos im Land wurden den Angaben zufolge für ihr gutes bis sehr gutes Programm prämiert. Die Besucherzahlen seien größtenteils wieder auf das Vor-Corona-Niveau gestiegen, sagte Martin. «Das ist ein großer Erfolg für die vielen Kinobetreiberinnen und -betreiber im Land.» Neben dem Kinokulturpreis fördere das Land die Filmtheater mit einem Investitionsprogramm. Dieses ist den Angaben zufolge mit 750.000 Euro pro Jahr ausgestattet. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es laut Ministerium 79 Kinos mit 142 Leinwänden.

© dpa